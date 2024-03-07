وزير الرى يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع المهندس مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، ومناقشة إجراءات وآليات تحفيز السادة المهندسين والعاملين القائمين على عملية تحصيل مستحقات الوزارة بالإدارات المركزية بالمحافظات.

متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة

وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.

تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على الإشراف

ووجه بسرعة الانتهاء من وضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على الإشراف على عملية التحصيل، حيث تعتمد هذه القواعد على زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية، مع زياده تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري، بحيث تكون منظومة تحفيزية تنافسية للنهوض بأعمال التحصيل واسترداد كل مستحقات الوزارة.

كما أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة، وذلك طبقًا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.