وزير الري: دراسة متكاملة لترعة السويس بالتعاون مع البنك الدولي

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالى في مصر، والوفد المرافق له، وفابريتسيو فيرري، رئيس أحد الشركات الإيطالية الكبرى العاملة في مجالات معالجة المياه وتوزيع المياه والطاقة المتجددة.

وأشار الدكتور سويلم للدراسة الجارى تنفيذها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الدولى والمعنية بدراسة موقف ترعة السويس بشكل متكامل يغطى كافة عناصر المنظومة المائية بالترعة "زمامات – تصرفات – كميات مياه الصرف الزراعى – محطات مياه شرب".

تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه

وأعرب أيضا عن رغبة الوزارة في التعاون من الجانب الإيطالى تحت مظلة هذه الدراسة بعد نهوها، للإستفادة من خبرات الشركة في مجالات تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بالمنطقة مع مراعاة درجة ملوحة المياه بعد الخلط، ودراسة الإعتماد على تقنيات جديدة لتقليل ملوحة مياه الصرف الزراعى بما يسمح باستخدامها للأغراض الزراعية.

الدراسة تمثل نموذج يمكن البناء عليه مستقبلًا لإعداد دراسات أخرى مشابهه لتطوير مناطق متكاملة بأماكن مختلفة من الوادى والدلتا

كما أشار الدكتور سويلم لما تمثله هذه الدراسة الخاصة بتطوير المنظومة المائية بترعة السويس بشكل متكامل بوصفها نموذج يمكن البناء عليه مستقبلًا لإعداد دراسات أخرى مشابهه لتطوير مناطق متكاملة بأماكن مختلفة من الوادى والدلتا خاصة في النقاط الساخنة.