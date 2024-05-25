السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مجلس النواب يهنئ النادي الأهلي بالفوز بدورى أبطال إفريقيا لكرة القدم

جريدة الدستور

تقدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ 12 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نادى الترجي التونسي في المباراة النهائية.

وخصّ رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز للاعبين أثناء المباراة والإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكدًا أن هذا التتويج يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية، معربا عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.

 

العصر الذهبي للرياضة المصرية. شباب النواب تهنئ النادي الأهلي بالفوز بدورى أبطال إفريقيا

 

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي لفوزه ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الترجي التونسي، بهدف لاشئ.


وبعث رئيس لجنة الشباب، برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج الذي عكس صورة مشرفة للرياضة المصرية.
 

كما هنأ جماهير الأهلي الغفيرة بمناسبة الفوز،، بتلك البطولة الغالية التي أسعدت ملايين المصريين، وهو ما يجعل  من حق تلك  الجماهير   الفخر بفريقها الذي حصل علي بطولة غالية تضاف الي بطولات النادي العريق.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى اهتماما غير مسبوقا بالرياضة والرياضيين، وهو ما انعكس على فوز الأندية المصرية بأهم بطولتين على مستوى الأندية  في قارة أفريقيا.

 

المستشار الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور مجلس النواب أبطال افريقيا التونسي

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