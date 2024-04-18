مستقبل وطن: معبر رفح شريان الحياة للقضية الفلسطينية

قال الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن معبر رفح شريان الحياة للأشقاء الفلسطينيين، وله دور عظيم في دعم القضية الفلسطينية، ويؤكد ويعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مدار السنين الأخيرة في دعم القضية، وتوفير وسائل الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق.

شريان حقيقى للحياة في القطاع

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إن المعبر بمثابة شريان حقيقى للحياة في القطاع، والجميع يعلم أن المعبر مفتوح على مصراعيه 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع على مدار الأشهر الماضية منذ أول دقيقة، ولم يقتصر الدور المصرى على فتح المعبر فقط، ولكنها مارست ضغوطًا سياسية لإدخال مساعدات للأشقاء في قطاع غزة، وناشدت زيادة دخول المساعدات لإغاثة الأخوة الفلسطينيين، بسبب حرب التجويع التي يمارسها جيش الاحتلال.

رفض التهجير القسري

وأشار عبداللطيف إلى أن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، وضرورة إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية، وكذلك دعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم كاملة في إقامة دولتهم المستقلة حتى حدود 1967، قائلًا: "المواقف التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، والتصدي لمخططات تصفية القضية ورفض تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية من مضمونها، تؤكد دعم مصر الكامل قيادة وشعبًا للقضية عبر التاريخ، وأن فلسطين قضية مصر الأولى، وأن الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد كشفت للعالم الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الأبرياء في قطاع غزة".