الخميس 16 مايو 2024
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الجبلاوى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية قوية وحاسمة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات القمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة جاءت حاسمة وقوية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في الحرب غير الإنسانية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، قائلًا: "مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية ولن نقبل بالتهجير على حساب تصفية القضية".

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القمة العربية

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، أن انعقاد القمة العربية جاءت في توقيت هام وتاريخي نظرًا للأحداث والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن مشاركة قادة وزعماء العرب بالقمة تؤكد توحيد الجهود نحو توحيد المواقف، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي حول إضاءة مصر شعلة السلام في المنطقة وتحملها الكثير من أجل ذلك.

جهود مصرية 

وأفاد الجبلاوي بأن مصر طرقت جميع الأبواب من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعنت نحو المفاوضات بل يمضي قدمًا نحو العمليات العسكرية للسيطرة أيضًا على رفح الفلسطينية، مما يعرض حياة ما يقرب من مليون ونصف للهلاك، مشددًا على أنه لا بديل عن حل الدولتين ووقف إطلاق النار فورًا، مطالبًا من منظمات المجتمع الدولي التدخل الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار.

بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية العاصمة البحرينية المنامة الفلسطينين الإحتلال الإسرائيلي

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