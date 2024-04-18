برلمانى يُطالب الحكومة بالرقابة الجادة على الأسواق

طالب النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين، والأجهزة الرقابية بالتوسع وزيادة الرقابة الجادة على الأسواق، والتأكيد على التزام التجار بالأسعار المعلنة لعدد من السلع، وكذلك ضبط السوق وعدم المغالاة على المواطنين، خاصة بعد نزول أسعار مواد الإنتاج.

تخفيف المعاناة على المواطنين

وأضاف طارق عبدالعزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدولة اتخذت عددًا من القرارات المهمة التي من شأنها تخفيف المعاناة على المواطنين من خلال توفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدًا من مستلزمات الإنتاج، ولكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذين يصرون على بقاء حالة السوق كما كانت قبيل شهر رمضان المبارك، للحفاظ على مكتسباتهم الحرام غير المشروعة.

تكثيف الحملات والإجراءات الرقابية

ولفت إلى أنه على المواطن أن يكون على قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية؛ بالتبليغ عن أي مخالفات أو تصرفات غير مشروعة من مافيا التجار الجشعين الذين لا يريدون خيرًا لهذا البلد.

وطالب "عبدالعزيز" الجهات المعنية بتكثيف الجهود في الرقابة على الأسواق، والتأكيد على توصيل الدعم لمستحقيه، وتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يوميًا على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطن بانخفاضها.