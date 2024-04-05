برلمانى: موقف شيخ الأزهر من العدوان الإسرائيلى على غزة حاسم

وصف المهندس عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب، موقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من العدوان الإسرائيلي الغاشم تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة بالحاسم والواضح، وقد أشاد بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي أكد فيها أن حالة التشتت والضعف التي أصابت الأمة العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة، ومَن يتدبر الوضع العربي الحالي يصاب بألمٍ شديدٍ لما آل إليه حال عديدٍ من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرهم من الدول، وأن عالمنا العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة، وتغليب المصلحة العربية المشتركة.

وأعلن "خضراوي"، في بيان أصدره اليوم، عن اتفاقه وتأييده التام لتأكيد فضيلة الإمام الأكبر على أن تعاملنا- كعالم عربي- مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعمٍ وقوًى وثروات ودبلوماسية وإشارته إلى تنبه القوى الاستعمارية الكبرى إلى أن قدرتهم في السيطرة على المنطقة مرهونة بتفرقنا وتشتتنا نحن العرب والمسلمين، وأنَّ هذا هو السبيل الأوحد لتواجدهم بيننا لتحقيق مخططاتهم في نهب ثروات بلادنا وبما يحقق نهضتهم وتقدمهم معتبرًا تشديد شيخ الأزهر على أن الأصوات المتطرفة التي وصمت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإرهابي على غزة وأن دعوات الإسرائيليين لاستخدام الأسلحة النووية في غزة، وتشبيه المسئولين الإسرائيليين للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء- الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وحق وطنهم في الوجود بأنهم حيوانات وأن هذا هو عين الإرهاب وهذا هو الإرهاب الذي يحظى بدعم عالمي لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين بمثابة رسالة عاجلة إلى المجتمعات العربية إلى الوحدة والتكامل والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة حرب الإبادة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.