السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم فهمى فى استاد القاهرة لمؤازرة المارد الأحمر (فيديو)

كريم فهمى
كريم فهمى

شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، مقطع فيديو قصير أثناء تواجده في استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحثًا عن اللقب الثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

كريم فهمي في استاد القاهرة لمؤازرة المارد الأحمر اليوم 

وأظهر الفيديو الذي شارك به جمهوره عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام، جمهور الأهلي  المتواجد في استاد القاهرة الدولي منذ الصباح وحتى بداية موعد اللعب المقرر إقامته في تمام الساعة الـ8 من مساء اليوم، في محاولة من فريق الأهلي اقتناص النجمة الـ12 في تاريخه داخل الساحرة المستديرة.

 

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي بطولة إفريقيا بين فريق نادي الأهلي وفريق الترجي، المقرر استمراره لمدة عشر دقائق فقط قبل المباراة، ومن المقرر أن يحيي رمضان الحفل من خلال غنائه عدة أغانٍ معروفة له.

من المقرر أن يحيي النجم محمد رمضان حفل الليلة قبل بدء المباراة، بعدما اختير للمرة الثانية، بعد نجاح حفله في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024". 

 

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراته ضد فريق الترجي التونسي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والتي من المقرر إقامتها اليوم السبت 25 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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