تشكيل مباراة الداخلية والمقاولون في الأسبوع الخامس والعشرين لدوري نايل

أعلن معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمباراة الداخلية التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى..محمود أبوالسعود

خط الدفاع.. أميرعابد – أحمد علاء – لؤي وائل – جوزيف أشايا

خط الوسط..محمد عنتر – عمار حمدي – محمد مجلي – عماد ميهوب

خط الهجوم.. محمود أبوالفتوح – مهند محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عامرعامر وأسامة النجار ومحمد هاني وعبد الرحمن خالد ومحمد سالم وعبد الرحمن أكمل ومحمد عبد الناصر أحمد عبد العزيز مودي ومحمود شبراوي.

كما أعلن عيد مرازيق المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى..محمد مجدي

خط الدفاع..كريم يحيى – عبد الرحمن صميدة – أحمد عماد - إيهاب سمير

خط الوسط.. أدهم حامد – محمود حسونة – شيميزي كليتشي – شريف دابو

خط الهجوم..إسلام عبد النعيم – أحمد سيد غريب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رمضان مصطفى وعبد الرحمن رمضان ومحمد الظريف ومحمد حمدي ميسي ومحمود منصور وزياد طارق ومحمود صابر ومحمد العطار فانوم ألفريد.

ويحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشر والثالث والعشرين وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 12 مباراة وسجل 19 هدفًا ودخل مرماه 33 هدفًا.

وجمع المقاولون أربع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على زد إف سي والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام بلدية المحلة وسموحة والاتحاد السكندري.

ويحتل الداخلية بقيادة عيد مرازيق المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد 12 نقطة وله مواجهة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر ولم يحقق الداخلية سوى فوز واحد وتعادل تسع مرات وخسر 13 مباراة وهو أكثر أندية دوري نايل تعرضا للهزيمة بعد البنك الأهلي ولم يسجل الداخلية سوى سبعة أهداف ودخل مرماه 27 هدفًا.

وجمع الداخلية نقطة واحدة من آخر خمس مباريات بالتعادل مع الجونة والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وبلدية المحلة.