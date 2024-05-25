السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية": وصلنا بتوشكى من 400 فدان لـ420 ألف فدان فى 2024

الوطنية لاستصلاح
الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إنه منذ عام 1997 وحلم توشكى يراودنا جميعًا ومع تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوشكى في 2019 بدأت ملحمة الاستصلاح والزراعة.

وأضاف، خلال كلمته في مركز المنارة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، أنه في يناير 2017 تم تكليف الشركة بالاستصلاح والزراعة في منطقة توشكى، وكان إجمالي المساحة المنزرعة 400 فدان فقط، وفي يناير 2024 تم الوصول إلى ما يزيد على 420 ألف فدان.

وتابع: "في نهاية عام 2022 تمكنت الشركة بالوصول بالمساحة المنزرعة لـ250 ألف فدان، وفي 2023 تم الوصول بالمساحة إلى 420 ألف فدان بزيادة 170 ألف فدان".

وأردف: "عن طريق الهيئة الهندسية تمت إضافة 100 ألف فدان في توشكى 4 و70 ألف فدان أخرى في توشكى 3 عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات".

وأشار إلى أنه في عام 2024 / 2025 مخطط إضافة 80 ألف فدان في منطقة توشكى 6، وعن طريق الشركة الوطنية للمقاولات جار استكمال البنية التحتية لتصل توشكى لـ500 ألف فدان، وفي العام 2025 / 2026 مخطط إضافة مساحة من 50 لـ70 ألف فدان لتصل توشكى لحوالى 560 ألف فدان.

اللواء توفيق سامي توفيق توشكى مركز المنارة عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: إنفاق 180 مليار جنيه لاستصلاح 430 فدانًا بتوشكى

الرئيس السيسى يصل مركز المنارة لافتتاح مشروعات تنموية بجنوب الوادى

حزب حماة الوطن ينظم ندوة عن جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

من هم مرافقو الرئيس الإيرانى على المروحية التى هبطت اضطراريا فى غابات "ورزقان"؟

"شاهد على معبر رفح".. فيلم جديد يرصد شهادات فلسطينية على قناة "الوثائقية" قريبًا

إعلامية: المفاوض المصري بيروض أفاعي مليانة سموم

لماذا نهاجم طائفة الحشاشين ونحتفى بأغا خان المدفون فى مصر؟.. محمد عفيفى يجيب لـ"الشاهد"

محمد عفيفى لـ"الشاهد": "الحشاشين" جماعة سرية وكرست الإرهاب فى المجتمعات الإسلامية

الأكثر قراءة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

إستاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا