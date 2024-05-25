"الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية": وصلنا بتوشكى من 400 فدان لـ420 ألف فدان فى 2024

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إنه منذ عام 1997 وحلم توشكى يراودنا جميعًا ومع تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوشكى في 2019 بدأت ملحمة الاستصلاح والزراعة.

وأضاف، خلال كلمته في مركز المنارة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، أنه في يناير 2017 تم تكليف الشركة بالاستصلاح والزراعة في منطقة توشكى، وكان إجمالي المساحة المنزرعة 400 فدان فقط، وفي يناير 2024 تم الوصول إلى ما يزيد على 420 ألف فدان.

وتابع: "في نهاية عام 2022 تمكنت الشركة بالوصول بالمساحة المنزرعة لـ250 ألف فدان، وفي 2023 تم الوصول بالمساحة إلى 420 ألف فدان بزيادة 170 ألف فدان".

وأردف: "عن طريق الهيئة الهندسية تمت إضافة 100 ألف فدان في توشكى 4 و70 ألف فدان أخرى في توشكى 3 عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات".

وأشار إلى أنه في عام 2024 / 2025 مخطط إضافة 80 ألف فدان في منطقة توشكى 6، وعن طريق الشركة الوطنية للمقاولات جار استكمال البنية التحتية لتصل توشكى لـ500 ألف فدان، وفي العام 2025 / 2026 مخطط إضافة مساحة من 50 لـ70 ألف فدان لتصل توشكى لحوالى 560 ألف فدان.