السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: إنفاق 180 مليار جنيه لاستصلاح 430 فدانًا بتوشكى

توشكى
توشكى

قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، وتأثيرها على الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية، أصبح لزاما على مصر وضع الأمن الغذائي على رأس الدولة المصرية.

وأضاف، خلال كلمته في مركز المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، أنه بداية من عام 2014 تضافرت جهود الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية ووضعها ضمن خطة الدولة المصرية 2030.

وتابع: "أولت الدولة اهتماما، خلال السنوات الأخيرة، بالعديد من المشروعات للنهوض بالمجال الزراعي، من خلال الإصرار على التوسع الأفقي ومنع فقد الأراضي الزراعية".

وأكد أن القيادة السياسية دعت لتوفير كل نقطة مياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة تأهيل منظومة الري ورفع كفاءة شبكات الري من خلال تبطين الترع، وإعادة إحياء مشروع جنوب الوادي بتوشكى ليتصدر مشروعات الدولة في هذا المجال.

وتابع: "مشروع توشكي عانى من صعوبات أوقفته 20 عاما، كان أبرزها ضرورة وصول مياه نهر النيل إلى أراضٍ ذات منسوب أعلى وتربة شديدة الملوحة، الأمر الذي حث أجهزة الدولة على التكاتف لكي تسابق الزمن في تغلبها على تلك التحديات".

وواصل: "تم العمل على مدار الساعة، وكُلفت القوات المسلحة بالمشاركة في زراعة 430 فدانا في توشكى الخير، وتجاوزت التكلفة 180 مليار جنيه".

أحمد العزازي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مركز المنارة الرئيس السيسي جنوب الوادي توشكى

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