الأحد 31 مارس 2024
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لماذا نهاجم طائفة الحشاشين ونحتفى بأغا خان المدفون فى مصر؟.. محمد عفيفى يجيب لـ"الشاهد"

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن طائفة الحشاشين عندما رفعوا السلاح لم يقدموا شيئا للإسلام، لكن عندما تركوا السلاح بدأوا في تقديم عطاء حضاري وبدأوا يقدموا فكر إسماعيلي وحتى في لندن هناك مركز الفكر الاسماعيلي، وهو يصدر مطبوعات خاصة بالفكر الاسماعيلي ويطبع بالعربية والفارسية. 

 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن طائلة الحشاشين تذكرني بالخوارج، لأن الخوارج رفعوا السلاح لمئات السنين ضد الدولة العباسية والفاطمية وضد الجميع ولم يقدموا شيئا، ولكن عندما تركوا السلاح قدموا لنا أفكارا وأصبحوا من أكثر الناس وداعة.

 

وتابع: "الحشاشين والخوارج من أهم الأمثلة اللي تخلينا نقول إن على مدار التاريخ عمر رفع السلام ما جاب نتيجة ولا قدم شيء، ولا قدم إسهام في الحضارة الإسلامية ولا العالمية، لكن عندما نترك السلاح نقدم أشياء مهمة زي الطائفة الاسماعيلية النزارية".

 

وانطلقت اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور محمد الباز على قناة extra news. 

 

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.

الحشاشين محمد عفيفي الشاهد محمد الباز

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