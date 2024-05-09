إعلامية: المفاوض المصري بيروض أفاعي مليانة سموم

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن المفاوض المصري طالما يمضي في جهوده، فلا يوجد خطر على فلسطين ولا المنطقة، مشيرة إلى أن المفاوض المصري على مدار سنين كثيرة مضت، استطاع أن يخرج الفلسطينيين من ويلات حروب ومحرقة كان يتم تجهيزها كل مرة حتى تحرق الأخضر واليابس، مؤكدة أن المفاوض المصري يدافع دائما عن القضية الفلسطينية بأمانة وشرف.

وأضافت خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن حنكة وحكمة المفاوض المصري كانت دائما هي الصخرة التي تتحطم عليها كل أوهام التطرف والتعنت، متابعة: "تقدر تقول كده المفاوض المصري بيروض أفاعي مليانة سموم".

وأردفت: "كم مرة حاولت الأفاعي أن تغضب المفاوض وتضغط عليه وتحاول توصيله لحالة يأس أن مفيش حل وأن الصدام هو الجواب؟، لكنهم نسيوا أن المفاوض المصري اصلا هو مخترع الصبر الاستراتيجي، ودايما عنده الورقة البديلة ودولاب الأزمات عنده مليان حلول".

واخختمت: "هتجيله هنا؟، هيروحلك هناك، فمن الآخر كده مش هتعرف تلف وتدور عليه"، مشيرة إلى أن المفاوض المصري على قدر ما هو حكيم، فهو أيضًا قادر على الحسم في اللحظات الصعبة".