السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر

أرقام جلوس الثانوية
أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 

أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب وذلك مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث يرغب الطلاب وأولياء أمورهم في الاستعلام ومعرفة أماكن تواجدهم في اللجان الامتحانية وفقا للاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.

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أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 

يمكن معرفة أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 من خلال بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لتسهيل البحث عنه وعن تفاصيل توزيع الطلاب في اللجان الامتحانية المختلفة وذلك ضمن الجمهور المستمرة لتحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات للطلاب وأولياء أمورهم وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار خدمات طلاب الأزهر الشريف.
  • تحديد خدمة أرقام الجلوس.
  • تحديد المرحلة التعليمية (الثانوية الأزهرية)
  • كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المستعلم.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور رقم جلوس الطالب في الامتحانات واللجنة المدرسية.

هنا رابط الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة 2024.. أدعية من القرآن قبل المذاكرة وبعدها

موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2024

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2024 خلال الساعات المقبلة وذلك قبل انطلاق مارثون امتحانات طلاب الشعب الدراسية المختلفة حيث تبدأ امتحانات الشعبة العلمية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 بمادة الفقة والحديث فيما تنعقد امتحانات الشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 2 يونيو ومادة الفقة والإنشاء وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

هنا رابط الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة 2024.. أدعية من القرآن قبل المذاكرة وبعدها

وتستمر الامتحانات لطلاب الثانوية الأزهرية لمدة شهر كاملا وفقا للجدول المعلن حيث تنتهي الامتحانات يوم السبت الموافق 12 يوليو 2024 بامتحان مادة التفسير وذلك عقب اجازة عيد الأضحى المبارك 2024

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