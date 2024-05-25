السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3330 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ومحال عامة بالجيزة

مخبز
مخبز

شنَّت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، سلسلة من الحملات التموينية علة المخازن السلعية والمحال العامة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٣٣٠ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير ٢٧٩٦ محضرًا شمل  ٩٠٢ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و٦٤٩ محضر مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٤٠٨ مخالفات توقف وغلق، و٢٤٤ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد، و٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و١١ مخالفة لعدم وجود ميزان، و٥٣٥ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير ٤٩٩ محضر مخالفة، شملت ١٩٥ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٩١ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص و١٢٩ عدم وجود شهادة و٨٥ مخالفة لتجار تموينين ومخالفت أخرى. 

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٥ محضرًا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار. 

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥٠ طن سكر بقصد الاحتكار بالعمرانية ومخالفات لمستودعات تصرف في حوالي ٢٠٨٠ إسطوانة بوتاجاز بمركز الصف وحي الهرم، بالإضافة إلى ضبط حوالي ١٠ أطنان دقيق بلدي مدعم بمنشاة القناطر والعياط والبدرشين وكرداسة والهرم وبولاق الدكرور والوراق. 

وأكد محافظ الجيزة، استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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