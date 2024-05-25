طرق التخلص من حشرات المنزل في الصيف

مع بداية فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، تبدأ الحشرات في الظهور في المنازل هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وبحثًًا عن الجو الملائم والطعام، مما يجعل الأمر صعبًا على ربات البيوت، لطرد الحشرات والتخلص منها.

ويعد تواجد الحشرات في المنازل، من أكثر ما يصيب الأسر باشمئزاز، ويشكل خطرًا على الصحة، حيث تحمل الحشرات معها العديد من أنواع الفيروسات والبكتيريا، وتؤثر على النوم لدى أفراد الأسرة، وقد تصيب البعض بالحساسية، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز طرق التخلص من الحشرات، وفقًا لنصائح الخبراء والمختصون.

طرق التخلص من الحشرات

وضع النباتات في المنزل، يضفي جمالًا ويمنع أيضًا دخول الحشرات، ومنها: الخزامى، والريحان، الزعتر، النعناع، عشبة الليمون، زهور البتونيا، القطيفة، نبات البعوض، الأقحوان، الثوم.

الخيار فعال في مكافحة الصراصير كل ما عليك فعله هو تقطيع خيارة واحدة ووضعها في الأماكن التي توجد فيها الصراصير، ستبتعد الصراصير بمجرد استشعار رائحة الخيار، بسبب احتوائه على مركبات لا تحبها هذه الحشرات، احرصي على تغيير شرائح الخيار مرة في الأسبوع إلى أن تختفي الصراصير تماما.

يعد صودا الخبز (باكينغ صودا) أداة فعالة في مكافحة النمل والصراصير، بسبب احتوائه على عنصر فعال يعمل على مقاومة الفطريات النباتية والبياض الدقيقي، وعندما تتناوله الحشرات يفرز فقاعات ثاني أكسيد الكربون التي تقتلها.

وضع مسحوق القرفة في أماكن دخول الحشرات سوف يساعد على طردها على الفور.

نصب فخ للحشرات عن طريق وضع زجاجة تحتوي على الصابون والخل.

تساعد الزيوت العطرية في مكافحة الآفات والحشرات المنزلية، ويعد زيت النعناع فعالا للغاية في هذا الشأن.

استخدام البخاخات الكيميائية، يمكن استخدام بخاخات مبيدات الحشرات المتوفرة في الأسواق، والتي تكون فعالة في قتل الصراصير على الفور.