رئيس "صرف الإسكندرية": التغيرات المناخية سبب ظهور الحشرات

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن سبب انتشار البعوض في الإسكندرية هو تغير الفصول الذي يؤدي إلى اختلاف كميات ظهور الحشرات الطائرة في مناطق مختلفة.

وأوضح “نافع” خلال لقاء ورشة العمل بالإسكندرية، أن شكوى المواطنين من انتشار البعوض في المناطق المفتوحة والخضراء يعود إلى التغيرات المناخية وتقلبات درجات الحرارة، التي تسهم بدورها في تغير كميات وأعداد الحشرات الطائرة وأحجامها، وظهور أنواع مختلفة من الحشرات في فصول مختلفة.

وأشار إلى أن شركة الصرف الصحي تمتلك أنظمة مدروسة للتعامل مع الحشرات الطائرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية ومديرية الزراعة، حيث يتم ملاحظة ورصد مستمر لتنفيذ مكافحة طبيعية صديقة للبيئة التي لا تسبب ضررًا على البيئة والمواطنين.

واشتكى أهالي الإسكندرية من انتشار الحشرات الطائرة والناموس في هذا التوقيت الزمني خاصة في الكورنيش والحدائق العامة.