الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يمكن الوقاية من أمراض الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

اليوم العالمي للغدة الدرقية: من اتباع نظام غذائي متوازن إلى ممارسة الرياضة بانتظام، إليك بعض الطرق للوقاية من أمراض الغدة الدرقية.

يشتكي الكثير من الناس إصابتهم بالغدة الدرقية حيث تسبب لهم بعض المتاعب الصحية سواء كان بنقصان الوزن الغير مبرر بسبب النشاط الزائد في الغدة الدرقية أو بزيادة الوزن الغير مبرر بسبب خمول الغدة الدرقية.


ماهي الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة موجودة في قاعدة الرقبة، مسؤولة عن إفراز هرمونين هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) وهم يشكلون بشكل جماعي هرمون الغدة الدرقية.

و يتم الاحتفال باليوم العالمي للغدة الدرقية في يوم 25 مايو  في كل عام لخلق الوعي حول أهمية هرمون الغدة الدرقية وحث الناس على تثقيف أنفسهم حول الحالات التي يمكن أن تؤثر على الغدة الدرقية وتسبب الأمراض.


طرق طبيعية للحفاظ على صحة الغدة الدرقية:

تناول نظام غذائي متوازن: 
من المهم التأكد من تناول أنواع مختلفة من الأطعمة الكاملة تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والبقوليات العناصر الأساسية لإنتاج الهرمونات يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة أن تقلل الالتهاب وتدعم وظيفة الغدة الدرقية.

الحفاظ على مستوى جيد من السيلينيوم: 
السيلينيوم معدن مهم لإنتاج هرمون الغدة الدرقية تشمل المكسرات والسمسم والمأكولات البحرية والبيض والحبوب الكاملة والخضروات الخضراء معدن السيلينيوم بكثرة.

ممارسة الرياضة: 
تعتبر التمارين الرياضية أداة قوية للصحة العامة، ووظيفة الغدة الدرقية ليست استثناءً احرص على ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات أو الرقص. تساعد التمارين الرياضية على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية.


السيطرة على التوتر: 
يمكن أن يؤثر التوتر المزمن على هرموناتك، بما في ذلك وظيفة الغدة الدرقية من المهم إعطاء الأولوية لتقنيات إدارة التوتر مثل اليوغا أو ممارسات اليقظة الذهنية أو التأمل أو تمارين التنفس العميق.

النوم الجيد:
الحصول على نوم جيد أمر ضروري لتنظيم وإطلاق هرمونات الغدة الدرقية تلعب هذه الهرمونات دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك التمثيل الغذائي والنمو والتطور، للحفاظ على وظيفة الغدة الدرقية المثلى، من المهم التأكد من حصولك على 6 حتى 8 ساعات من النوم المتواصل الجيد كل ليلة.

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