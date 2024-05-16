كل ما تريد معرفته عن مخاطر الغدة الدرقية أثناء الحمل

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة مسؤولة عن إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتنظيم مستوى التمثيل الغذائي ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم. اضطرابات الغدة الدرقية هي أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يبدأ الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بمهاجمة الخلايا السليمة، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالغدة الدرقية من الرجال.

وعندما تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فإنها تنتج عددًا كافيًا من الهرمونات وتطلقها في مجرى الدم، وتعاني النساء الحوامل من أمراض الغدة الدرقية عندما يكون هناك خلل في هرمونات الغدة الدرقية في الجسم، مما يجعل الغدة الدرقية لديك مفرطة النشاط أو غير نشطة.

ويتم تصنيف مرض الغدة الدرقية إلى نوعين

فرط نشاط الغدة الدرقية:

في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، تنتج الغدة الدرقية كمية زائدة من الهرمون، المعروف أيضًا باسم فرط نشاط الغدة الدرقية. يميل فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تسريع معدل التمثيل الغذائي في الجسم مما يؤدي إلى فقدان الوزن المفاجئ دون أي سبب، والتعرق الشديد، وزيادة معدل ضربات القلب، وحركات الأمعاء المتكررة، والغثيان، وتحدث رعشة في الأيدي تسمى أيضًا بالارتعاش.

قصور الغدة الدرقية:

تُعرف الغدة الدرقية الخاملة أيضًا باسم قصور الغدة الدرقية، ويحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية الهرمونات حسب متطلبات الجسم، أثناء قصور الغدة الدرقية، يتباطأ معدل التمثيل الغذائي لديك مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وترقق شعرك أو تساقطه، وبطء معدل ضربات القلب، وضباب الدماغ، وعدم انتظام الدورة الشهرية.

الغدة الدرقية والحمل

إن هرمونات الغدة الدرقية لها نفس القدر من الأهمية أثناء الحمل لضمان حمل صحي، تعتبر هرمونات الغدة الدرقية التي تنتجها الغدة الدرقية للأم ضرورية لنمو دماغ الطفل وجهازه العصبي، يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات هرمونات الغدة الدرقية لدعم صحتك ونموك أنت وطفلك، يعتمد الطفل بشكل كامل على هرمونات الغدة الدرقية لدى الأم ويبدأ في النمو من تلقاء نفسه بعد 10 إلى 12 أسبوع من الحمل، والذي ينضج بالكامل في الثلث الثالث من الحمل تقريبًا.