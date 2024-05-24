افتتاح معرض الزهور وقروض "بتلو".. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٩٦ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مايو الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وأشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وكريم بركة وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورانا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومحمود بزان نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية؛ بهدف العمل على زيادة الصادرات المصرية.

وخلال هذا الأسبوع، التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار وبحث معه سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي.

واستقبل القصير، هذا الأسبوع أيضا محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة؛ لمتابعة المشروعات الزراعية بالمحافظة وتلبية احتياجاتها من الخدمات الزراعية، كما استقبل أيضا محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط؛ وبحث معه ملفات المشروعات الزراعية بين الوزارة والمحافظة.

فيما عقد الوزير اجتماعا لمتابعة منظومة حوكمة ونقل الأسمدة بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة المعنية وشركة البنك الزراعي، كما وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة، على اعتماد مبلغ 139 مليونا و348 ألف جنيه ل 95 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية (900) رأس.

كما اجتازت وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تجديد الاعتماد السنوي للأيزو، كما عقد المعمل 4 اجتماعات مع شركات إنتاج وتصدير حاصلات زراعية وتصنيع غذائي لمناقشة زيادة أوجه التعاون بين المعمل وهذه الشركات، وتنفيذ ورش عمل متخصصة للمحاصيل التصديرية، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 7000 عينة.

بينما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "البصمة البيئية والقدرة الحيوية بين المفهوم والتطبيق" وقد حضر الورشة العديد من الباحثين بالمعهد من المهتمين بموضوع الورشة، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمعاهد البحثية المختصة، 6 قوافل بيطرية مجانية، إلى محافظتي المنيا وبني سويف.

وأطلق مركز بحوث الصحراء حملة إرشادية لتحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتي بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع البرنامج البحثى إنتاج بذور متحملة للملوحة باستخدام تركيبات من البكتريا وجزيئات النانو، كما قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنظيم قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذا لبرنامج إعداد خريطة للامراض الحيوانية والداجنة وتشخيص الأمراض بالتقنيات الحديثة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح معرض زهور الربيع الذي يقام بالمتحف الزراعي بالدقي، وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل، كما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس أن حوالي ٩١٥ ألفا و٤٩٤ طنا، تم فحصها خلال المدة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الجاري، فيما وزع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة 70 ماكينة حصاد قمح (حصاد وتربيط) على سبعين قرية في محافظتي سوهاج والشرقية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بيانا بتحديث التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة، كما أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تجديد الاعتماد الدولي ISO 27001:2022 لأمن وسرية المعلومات للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر والتصنيف بمعهد بحوث وقاية النباتات للسنة على على التوالي، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في وقاية المحاصيل من دودة الحشد الخريفية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية لوقايتها من الآفات الزراعية وخاصة من دودة الحشد الخريفية.

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