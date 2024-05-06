غدا.. مركز بحوث الصحراء يفتتح المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ

ينطلق غدا الثلاثاء المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ والذي ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO -MED" 2024"، والذي تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه "EDS".



وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن المؤتمر يلقى الدعم الكامل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويقام تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، ويشهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لـ 25 دولة حيث يقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المؤتمر يهدف لتعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف "شوقى" بأن المؤتمر يهدف إلى الفعالية العلمية والتواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.

وكانت محطة بحوث سيوة التابعة لمركز بحوث الصحراء، قد نظمت القافلة البيطرية الثانية في واحة سيوة للموسم الثالث على التوالى، تحت إشراف د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وبتكليف من رئيس شعبة الانتاج الحيوانى والدواجن وبالاشتراك مع قسم صحة الحيوان والدواجن وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة للساحل الشمالى وسيوة.

وقامت القافلة المرور على بعض قرى واحة سيوة مثل سيوة، الشحايم، الدكرور، دهيبة، بهى الدين، المراقى وتم الكشف الظاهرى على حوالى 1400 بقرة، 130 جاموس، 3000 أغنام وماعز وبعض تجمعات ومزارع الدواجن وأبراج الحمام ومزرعة أرانب، وتابعت القافلة شكاوى الأهالي والأمراض المختلفة التى تظهر على القطعان وعلاج الحالات المرضية وإعطاء الأدوية البيطرية والتحصينات غير سيادية والاستشارات البيطرية والتغذاوية بالمجان.