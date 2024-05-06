الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدا.. مركز بحوث الصحراء يفتتح المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ

المؤتمر الدولى الخامس
المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ

ينطلق غدا الثلاثاء المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ والذي ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع  المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO -MED" 2024"، والذي تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه "EDS".

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن المؤتمر يلقى الدعم الكامل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويقام تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، ويشهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لـ 25 دولة حيث يقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المؤتمر يهدف لتعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف "شوقى" بأن المؤتمر يهدف إلى الفعالية العلمية والتواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.

وكانت محطة بحوث سيوة التابعة لمركز بحوث الصحراء، قد نظمت القافلة البيطرية الثانية في واحة سيوة للموسم الثالث على التوالى، تحت إشراف د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وبتكليف من رئيس شعبة الانتاج الحيوانى والدواجن وبالاشتراك مع قسم صحة الحيوان والدواجن وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة للساحل الشمالى وسيوة.

وقامت القافلة المرور على بعض قرى واحة سيوة مثل سيوة، الشحايم، الدكرور، دهيبة، بهى الدين، المراقى  وتم الكشف الظاهرى على  حوالى 1400 بقرة،  130 جاموس،  3000 أغنام وماعز وبعض تجمعات ومزارع الدواجن وأبراج الحمام ومزرعة أرانب، وتابعت القافلة شكاوى الأهالي والأمراض المختلفة التى تظهر على القطعان وعلاج الحالات المرضية وإعطاء الأدوية البيطرية والتحصينات غير سيادية والاستشارات البيطرية والتغذاوية بالمجان. 

غدا مركز بحوث الصحراء يفتتح المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم

مواد متعلقة

"الزراعة" تدرس استصلاح أكثر من مليون فدان وإضافتها للرقعة الزراعية فى سيناء

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

رئيس "بحوث الصحراء" يتفقد أعمال التطوير بمحطة بالوظة شمال سيناء

"بحوث الصحراء" يتبنى برنامجًا مكثفًا لتدريب المزارعين فى سيناء

محافظ شمال سيناء ورئيس بحوث الصحراء يتفقدان أعمال التنمية الزراعية بالتجمعات الزراعية

"بحوث الصحراء" يقدم 6 تنموية حلول خلال ملتقى التدريب والتوظيف بجامعة سالمان

"بحوث الصحراء" يفوز بمشروعين في مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمى والابتكار

"بحوث الصحراء" يستقبل وفدًا من المنظمة الآفرو آسيوية للتنمية الريفية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح