الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تختتم فعاليات القافلة البيطرية المجانية بقرى سوهاج

جريدة الدستور

اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح فعاليات حملة القوافل البيطرية المجانية، التي تم إطلاقها في سوهاج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأشار الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، إلى أن تلك القافلة قدمت حوالي 2000 خدمة بيطرية لصغار المربيين في القرى الأكثر احتياجًا، على مدار أسبوع كامل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بسوهاج.

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وأكد "فاضل" أن هذه القافلة قامت بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية. 

وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان، بالإضافة إلى كل خدمات الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية الزراعة مصر الخير مصطفى فاضل سونار

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