الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الأزهر للفلك» والمركز الثقافى القبطى يعقدان حلقة نقاشية حول القضايا والمفاهيم المجتمعية

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي

عقد مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية حلقة نقاشية مع المركز الثقافي القبطي ولجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، لمناقشة مجموعة من القضايا المجتمعية المهمة خاصة المعرفية والعلمية والعمل على التكامل في الحد من انتشار الأخبار والعلوم الزائفة.

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وذلك بحضور د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي، د. محمد أبوزيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية، د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، د. مسعد عويس مقرر لجنه الشباب، القس أرميا مكرم مقرر مساعد لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، د. عايده نصيف نائب مجلس الشيوخ والمقرر المساعد لجنة الشباب وعدد من أعضاء اللجنة منهم: د. يوسف الورداني، د. ناهد عبدالحميد، د. أحمد صوفي وكيل كلية العلوم جامعة الأزهر، د. كامل جادالله أستاذ الفلك جامعة الأزهر، د. أحمد محمد عبدالبر مدير مركز الأزهر للفلك، ماري رؤوف مدير العلاقات العامة بالمركز الثقافي القبطي.

مناقشة عدة قضايا منها التشكيك في الأديان والمعتقدات الدينية

ناقش اللقاء مجموعة من المحاور المهمة منها ما يتعلق بقضية التشكيك في الأديان والمعتقدات الدينية، وبحث الرد على هذه الادعاءات بالألة والبراهين العلمية، كما تطرق اللقاء للتأكيد على أهمية دراسة المواضيع العلمية المختلفة والاطلاع على الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة، والتي من الممكن أن تقدم تفسيرات واضحة ومقنعة للظواهر الطبيعية والحياة.

توصيات اللقاء

كما أوصى اللقاء بأهمية تفعيل الحوار العلمي لدعم المشاركة في مناقشات إيجابية حول القضايا والمفاهيم المختلف في فهمها، مع أهمية أن تحتوي هذه المناقشات على إعمال العقل وتشجيع شباب الباحثين على استخدام التفكير النقدي والتحليلي، والبحث عن الأدلة العلمية والمنطقية التي تدعم هذه المعتقدات باستخدام المنهج العلمي الصحيح في تقييم الأدلة والتحقق من صحتها، كما أوصى بأهمية التوعية الجماهيرية بالبحث عن الإجابات حول المفاهيم من مصادر موثوقة، وذلك بالاستعانة بالكتب والمقالات العلمية، وكذلك الاستفادة من الخبراء والأكاديميين في المجالات ذات الصلة.

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