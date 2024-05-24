اليوم.. افتتاح 10 مساجد في 6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة؛ موضحة أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 983 مسجدًا منها 767 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و216مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت أن إجمالي بلغ ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 24 / 5 / 2024م عدد 12005 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و387 مليون جنيه، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسيوط

1. مسجد الخولي – بني حسين – مركز أسيوط

2. مسجد النور – عزبة حسن الشيخ مغيرة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد الإدارة - قوتة - يوسف الصديق

4. مسجد الرحمن - ناقولا - الغرق - إطسا

5. مسجد أبو بكر الصديق - دفنو - إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد أبو حسين - عزبة أبو حسين - بطورس - مركز أبو حمص

7. مسجد الحمرة البحري - قرية العرقوب - مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الدقهلية

8. مسجد الحاج زكي الهواري – الكفر الجديد - ميت سلسيل

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. مسجد النور – كفر المرازقة - قلين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد آل البيت – قرية الشروق - القصاصين