الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. افتتاح 10 مساجد في 6 محافظات

مساجد
مساجد

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح  10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة؛ موضحة أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 983 مسجدًا منها 767 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و216مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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وأوضحت أن إجمالي بلغ ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 24 / 5 / 2024م عدد 12005 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و387 مليون جنيه، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسيوط

1. مسجد الخولي – بني حسين – مركز أسيوط
2. مسجد النور – عزبة حسن الشيخ مغيرة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد الإدارة - قوتة - يوسف الصديق
4. مسجد الرحمن - ناقولا - الغرق - إطسا
5. مسجد أبو بكر الصديق - دفنو - إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد أبو حسين - عزبة أبو حسين - بطورس - مركز أبو حمص 
7. مسجد الحمرة البحري - قرية العرقوب - مركز كفر الدوار 

مديرية أوقاف الدقهلية

8. مسجد الحاج زكي الهواري – الكفر الجديد - ميت سلسيل

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. مسجد النور – كفر المرازقة - قلين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد آل البيت – قرية الشروق - القصاصين

وزارة الأوقاف الأوقاف مساجد جديدة مديرية أوقاف أسيوط

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