بعد "معدية أبوغالب".. تحرك برلمانى عاجل لإعادة النظر فى ملف المعديات

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن سقوط سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، ونتج عن الحادث 15 وفاة.

يفتح ملف معديات الموت

وأكد النائب أحمد إدريس، في طلب الإحاطة، أن واقعة "معدية أبوغالب" تفتح ملف معديات الموت ومنظومة النقل الخاص، وكيف ينتج عن سلوكيات السائقين في هذه المنظومة، كوارث وحوادث تودى بحياة الأبرياء دون ذنب.

إعادة النظر فى منظومة النقل الخاص

وأضاف أن الأمر يتطلب وبشكل عاجل إعادة النظر فى منظومة النقل الخاص وفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة المؤسفة الذي راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، وضرورة معاقبة كل من تسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة من سائقي سيارات النقل الخاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، وضروة تفعيل القانون، على كل المخالفين وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.

كما طالب النائب أحمد إدريس بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين في النقل النهري.

على جانب آخر، قال محمد السيد علي، ابن قرية سنتريس بالمنوفية، والذي يعمل سائق وشارك في إنقاذ بعض الفتيات من الغرق في الحادث المفجع لمعدية أبوغالب، إنه هو وكل المتواجدين عاشوا لحظات من الرعب لم يشهدها من قبل، وذلك في أثناء قيامه بإنقاذ الفتيات من الموت، عقب سقوط الميكروباص مباشرة في النيل من أعلى المعدية، وهو مغلق تمامًا على الفتيات.