بعد 4 أيام.. العثور على جثمان "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب

بعد مرور 4 أيام من البحث عن آخر ضحايا معدية أبوغالب، تم العثور على جثمان الضحية الـ16 "جنى"، التي انتظرها الأهالي منذ بداية النكبة للظهور على شط النيل، وتم نقلها إلى المركز الصحي بوردان.

ولقيت 16 فتاة مصرعهن في حادث سقوط "ميكروباص" من معدية أبوغالب بمنشأة القناطر، كما أُصيبت 9 أخريات في الحادث المروع.

وذهبت "جنى"- آخر ضحايا معدية أبوغالب- لليوم الأول لها في العمل بعد انتهاء الامتحانات مع صديقاتها من أهالي القرية، ولكن كان للقدر رأي آخر بأن تكون "جنى" من ضحايا معدية أبوغالب، وظلت في الماء 4 أيام حتى ظهر جثمانها، وينتظر أهالي قرية سنتريس انتهاء تصاريح الدفن لدفنها بمقابر العائلة بالقرية.