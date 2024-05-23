الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قرر قاضي المعارضات المختص،  تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتى ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - 15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية.

وتبين قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئي وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها في مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس تزوير أختام الدولة قاضي المعارضات المؤسسات الحكومية حوادث الدستور

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