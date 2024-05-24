الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول يوم الجمعة الأوّل من زمن العنصرة

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول يوم الجمعة الأوّل من زمن العنصرة.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن الكنيسة، وهي تضع نصب عينيها صورة العصر الذي نحن فيه، تشاطر الكثيرين من الناس المعاصرين ما يساورهم من قلق، وهي، فضلا عن ذلك، تشعر بالأسى لتدهور كثير من المبادئ السليمة التي تشكّل، ولا شك، لا كنز الآداب المسيحية وحسب، بل كنز الآداب العالمية والثقافة الأخلاقية... هذا المشهد الذي يقدّمه لنا عصرنا والذي لا يمكنه إلا أن يثير في نفوسنا القلق العميق، يذكّرنا بالكلمات التي رنّ بها نشيد مريم، منذ أن تجسّد ابن الله، والتي تشيد بالرحمة "من جيل إلى جيل" ... وعلى الكنيسة أن تشهد لرحمة الله التي ظهرت في الرّب يسوع من خلال ما قام به من أعمال بوصفه المسيح...

وإن كان هناك بعض اللاهوتيين يؤكد أن الرحمة أعظم صفات الله وكمالاته، فهذا ما يثبته الكتاب المقدس والتقليد وحياة الإيمان بكاملها لدى شعب الله. ولا يدور الحديث هنا على كمال جوهر الله الذي لا يسبر غوره، في إطار سرّ ألوهته، بل عن كماله وصفته اللتين غالبا ما يقترب الإنسان معهما كل القرب من الله الحيّ، وفقا لحقيقة حياته الباطنية.  وانسجامًا مع ما قاله الرّب يسوع المسيح لفيلبس، تجد "رؤية الآب" – أي رؤيته عن طريق الإيمان – في هذا اللقاء مع رحمته لحظة فريدة من بساطة داخلية لا تختلف عن تلك التي نجدها في مثل الابن الشاطر.

"مَن رآني رأَى الآب". إن الكنيسة تبشرّ برحمة الله وتحيا بواسطتها في ما اكتسبت من خبرة إيمان واسعة، وما لها من عقيدة، فيما تتأمّل، دونما انقطاع، في الرّب يسوع المسيح، مركزّة عليه وعلى حياته وإنجيله وصليبه وقيامته وسرّه بكامله. وإن كل ما يكوّن "رؤية" الرّب يسوع في إيمان الكنيسة الحي وتعليمها، يقودنا إلى "رؤية الآب" في قداسة رحمته. 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الأقباط يحيون ذكرى 400 شهيد وشماس ورسول

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسة ريتا المعترفة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة ريتا الكاسياويّة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس الشهيد فاسيلسكوس

رأي الجحيم وأسس مذهب رهباني.. من هو باخوم أب الشركة؟

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي فرانسيسكو ساليناس سانشيز

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي سيلستين رينجيرد ترابيست

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسين قسطنطين وهيلانة المعترفان

الأكثر قراءة

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودى أمام المساعدات الإنسانية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

حفل الزفاف خلال ساعات.. أول صور من حنة ياسمين رئيس

كيف تفاعل رواد السوشيال مع نيولوك محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية