الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: الرئيس السيسى لا يتحدث فى المطلق وكلامه قرار

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة المصرية قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت مستباحة بشكل كامل، لافتًا إلى أن الجميع يجب أن يعي تمامًا أن كلام الرئيس السيسي قرار. 

وأضاف الدكتور محمد الباز خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة، أن الرئيس السيسي لا يتحدث في المطلق، وعندما يخرج للحديث فهو يتحدث من أجل هدف بعينه.

وأوضح أن الرئيس السيسي منذ أحداث 7 أكتوبر وحتى الآن لم تصدر إلا تغريدة واحدة تؤكد أننا نقترب من نجاح الصفقة، لافتا إلى أن استباقه بهذه التغريدة يعني أننا واصلين لإنجاح الصفقة، بما يعني أن مصر تقول بأن هناك من يريد إفساد هذه الصفقة، وبالتالي يجب أن تنتبهوا إلى أننا نسير بشكل جيد جدًا والصفقة ناجحة لكن هناك من يلعب ليفسد.

الإعلامي محمد الباز القضية الفلسطينية الرئيس السيسي إسرائيل أحداث 7 أكتوبر

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