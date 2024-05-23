الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: الإعلام قبل أحداث 7 أكتوبر يختلف تمامًا عما بعدها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك بعض الناس مخدوعين بأن الإعلام في الخارج هو إعلام عظيم لا تشوبه الأكاذيب، لافتًا إلى أن الإعلام وصناعته قبل 7 أكتوبر يختلف تمامًا عن بعدها. 

وأضاف الدكتور محمد الباز خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة، أن فشل الإعلام الإسرائيلي في الترويج لرواية أن مصر سبب في تعطيل المفاوضات الخاصة بالقضية الفلسطينية يرجع لكون الـCNN هي تابعة للحزب الديمقراطي أي أنها تابعة للرئيس بايدن، وهو في نفس المأزق الذي يعاني منه نتنياهو.

وأوضح أنه عندما تطرح الرواية الإسرائيلية التي طرحت قبل ذلك، وعبر منصة مثل الـ CNN، فذلك لأنهم يعتقدون أن الـ CNN مازالت تحتفظ بنفس البريق والمصداقية، أو لأنها صاحبة نقلة مهمة في الإعلام الدولي، وقد تبقى آثار من بعض هذه النقلة، اعتقادًا منه بأنه عندما تروج الـ CNN للمعلومة فهي بذلك تختم بختم المصداقية. 

الإعلامي محمد الباز 7 أكتوبر الإعلامي محمد شردي أكاذيب الـ CNN القضية الفلسطينية

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