الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ن - 3".. لوحة سيارة مميزة سعرها مليون جنيه

جريدة الدستور

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها مليون جنيه 2، تحمل رقم (ن - 3) وحتى الآن يزايد عليها شخصان، وينتهي المزاد عليها 26 مايو الجاري.

وأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

لوحة معدنية مرور مصر الإلكترونية بوابة مرور مصر

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