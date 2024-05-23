النمسا تتلقى 9 آلاف و173 طلب لجوء فى الربع الأول من 2024

أكدت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس، أنه تم تقديم ما مجموعه 9 آلاف و173 طلب لجوء إلى البلاد في الربع الأول من العام الجاري، وهو رقم أقل بنسبة 33% عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشمل ذلك ما لا يقل عن 4 آلاف و80 طلبًا يخص القُصَّر.

وأوضح بيان للوزارة، أن 5 آلاف و671 طلبا جاءوا من السوريين يليها 933 طلبا من الأفغان.

وأشار البيان إلى أن هناك الآن عددًا أقل من طلبات الدخول كجزء من لم شمل الأسرة، موضحا أن الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى سبع سنوات هم أكبر مجموعة من المتقدمين بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة طلبات اللجوء المقدمة من النساء مرتفعة بشكل غير عادي حيث تزيد قليلًا عن 45%.

وذكر البيان أنه في أبريل الماضي، تم تقديم 811 طلبًا لدخول النمسا، أي أقل بـ1374 طلبًا مقارنة بشهر يناير وأقل بكثير من المتوسط الشهري للعام السابق 1169، كما أن عدد طالبي اللجوء آخذ في الانخفاض، وهناك حاجة الآن إلى عدد أقل من الأماكن في مرافق الرعاية الأساسية.