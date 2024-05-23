الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النمسا تتلقى 9 آلاف و173 طلب لجوء فى الربع الأول من 2024

لجوء إلي النمسا
لجوء إلي النمسا

أكدت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس، أنه تم تقديم ما مجموعه 9 آلاف و173 طلب لجوء إلى البلاد في الربع الأول من العام الجاري، وهو رقم أقل بنسبة 33% عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشمل ذلك ما لا يقل عن 4 آلاف و80 طلبًا يخص القُصَّر.

غدًا.. رئيس النمسا يبحث فى السويد قضايا التعاون الأوروبى

وأوضح بيان للوزارة، أن 5 آلاف و671 طلبا جاءوا من السوريين يليها 933 طلبا من الأفغان.

وأشار البيان إلى أن هناك الآن عددًا أقل من طلبات الدخول كجزء من لم شمل الأسرة، موضحا أن الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى سبع سنوات هم أكبر مجموعة من المتقدمين بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة طلبات اللجوء المقدمة من النساء مرتفعة بشكل غير عادي حيث تزيد قليلًا عن 45%.

txt

النمسا تستأنف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة للفلسطينيين

وذكر البيان أنه في أبريل الماضي، تم تقديم 811 طلبًا لدخول النمسا، أي أقل بـ1374 طلبًا مقارنة بشهر يناير وأقل بكثير من المتوسط الشهري للعام السابق 1169، كما أن عدد طالبي اللجوء آخذ في الانخفاض، وهناك حاجة الآن إلى عدد أقل من الأماكن في مرافق الرعاية الأساسية.

وزارة الداخلية النمساوية الأفغان طالبي اللجوء طلبات اللجوء المقدمة من النساء الق ص ر

مواد متعلقة

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

محمد الباز يكتب: إحسان عبدالقدوس يغازل السادات برسالة لعبدالناصر عن الإلحاد والجنس فى «روزاليوسف»

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

«سمك بالكوكايين».. مشاهد من ضبط أكبر صفقة مخدرات في بورسعيد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)