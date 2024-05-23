"عبد اللاه" يتابع معدلات تنفيذ محطة تنقية مياة الشرب بأالعاشر من رمضان

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه يجري استكمال أعمال تنفيذ مشروع محطة المياة 600 ألف متر مكعب / اليوم، لافتا إلى أن المشروع يتضمن 2 خزان أرضي أستراتيجي سعة الخزان الواحد 45000 متر مكعب كل يوم، كما يتضمن مبني طلبمات مياة مرشحة.

تفاصيل تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بالعاشر من رمضان

وأشار رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن محطة المياه تتكون من صالة الطلمبات وغرف التشغيل ولوحات الكهرباء وغرف المحولات ومكاتب اداريه وخزانات المياة المرشحة. وكذلك تتضمن من عدد 2 مبني مروقات حيث يتكون كل مبنى من أحواض المروقات وبئر التوزيع وغرف التفاعل

وأضاف “عبد اللاه” أنه يوجد خزان الشبة والمعامل بالمبني الشرقي وصالة الكلور والمولد بالمبني الغربي، والتى تحتوي على 2 مبني مرشحات يتكون كل مبني من 24 حوض ترشيح، كما تتضمن 2 خزان للمياة المرشحة و2 بركة روبة والتى يستهدف منها تجميع الروبة الخارجة من المحطة.

واردف أن محطة المياة تقوم بتغذية المدن الجديدة وتشمل مدينة العاشر من رمضان، مدينة بدر، مدينة حدائق العاصمة، مدينة العاصمة الإدارية الجديدة

انشاء محطة رفع المياه المغذية للمرحلة الخامسة والسادسة

مضيفاَ أن يتم استكمال الإعمال الجارية علي انشاء محطة رفع المياة لتغذية المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة ( مرحلة أولي ) بطاقة انتاج (200 الف م3/اليوم )، مؤكدا أنه تم التنبية على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها.