علاء عبد اللاه: بيع حوشين بالمزاد بـ62.307 مليون جنيه بالعاشر (صور)

ترأس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جلسة بيع المزاد العلني لبيع عدد من الأحواش بالمدينة حيث تم عقد جلسة المزاد العلني، بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأستهل المهندس علاء عبد اللاه، الإثنين، بعقد جلسة المزاد العلني بمقر القاعه الرئيسيه بالجهاز لبيع حوشين زراعيين رقم 18 الغابة الثالثه وتبلغ مساحتها ما يعادل 6.04 فدان، بينما تم بيع حوش زراعية رقم 22 شمال الغابة الخامسة وتبلغ مساحتها مايعادل 7.32 فدان.

وأعلن رئيس جهاز العاشر أن جلسة البيع العلني للمزاد وأسفرت عن بيع الحوشين 18 - 22 حيث بلغت القيمة الاجمالية بـ62.307.200 مليون جنية.

تفاصيل سداد المستحقات المالية من جلسة المزاد العلني لبيع بالعاشر من رمضان

وأفاد رئيس جهاز العاشر أنه يجوز للمواطنين متابعة الاحواش قبل دخول جلسة المزاد العلني، لافتًا إلى أنه هناك طريقين لسداد المستحقات منها الطريقة الاولى يتم سداد نسبة 90 % من قيمة الحوش والباقي يسدد عقب ذلك، بينما الطريقة ان تتضمن سداد المستحقات بدفع عدد من الدفعات والنسب والباقي يسدد بشكات مقبولة الدفع كما يتم اضافة الفائدة العلنة بالبنك المركزي المصري.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، كما أكد عبد اللاه أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة، مشيرًا إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.