المؤبد والمشدد لمتهمين لاتجارهما بالمخدرات بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة مالك ورشة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، والحبس لمدة سنة لحيازته سلاحًا ناريًا وذخائر، كما عاقبت عاطلًا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبدالعال، وأمين أحمد عبدالحافظ، ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد أبواليزيد عياش.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين مالك ورشة، عاطل، المتهم الأول أحرز بقصد الاتجار عقارًا مخدرًا (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز ذخائر (5 طلقات)، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها، وأحرز سلاحين أبيضين (مطواة، سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني أحرز بقصد الاتجار عقار مخدرًا (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.