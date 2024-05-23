إيتيدا تطلق دورة جديدة من برنامج "التأهيل من أجل التوظيف"

ضمن مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات..

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا دورة جديدة من برنامج "التأهيل من أجل التوظيف"، في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد المواهب والكوادر المؤهلة للعمل في الشركات المحلية أو متعددة الجنسيات في مجال تصميم وتطوير وإنتاج أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة، وتشجيع الدخول إلى سوق العمل للأفراد، ويستهدف أيضًا مقدمي التدريب وكذلك تحالفات الشركات ومقدمي التدريب.

ويشمل مجال الأنظمة المُدمجة تدريبًا في اختبار النموذج أو التصميم، وإنترنت الأشياء، وميكنة معالجة الإشارة الرقمية، وتعلم الآلة، بينما يضم مجال أشباه الموصلات ترددات التدريب على الراديو التناظرية، والرقمية، وتصميم التحقق، والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات ومصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة الميدانية.

وتشارك الهيئة في تمويل نفقات التدريب وتوفير مواقع التدريب. كما تحصل الشركات على التمويل بحسب نسبة التوظيف من إجمالي المتدربين وقد تصل إلى نسبة 100% تمويل إذا تم توظيف 70% أو أكثر من المتدربين.

كما يجب على الشركات تقديم ملف تعريفها والهدف، ومسار تأهيل المتدرب، وتوزيع التدريب والتوظيف، موارد التنفيذ ومهامها، والجدول الزمني للتنفيذ، وعرض أسعار مالي.

جدير بالذكر أن "مصر تصنع الإلكترونيات" هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لتصميم الإلكترونيات المتطورة وتصنيعها وتصديرها للأسواق الأفريقية والعربية والأوربية. كما تتعاون الهيئة مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين، من وزارات وهيئات وجامعات ومراكز بحوث ومعاهد تدريب لتنفيذ هذا المشروع القومي.

وآخر موعد للتقديم يوم 30 مايو.. ولمزيد من المعلومات وللتسجيل يرجى الضغط هنا.

