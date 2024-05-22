"ايتيدا": طرح أول جهاز راوتر محلي الصنع خلال 2025

توقع المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن يشهد تقديم الشركات المصرية التي وقع عليها الترسية لتصنيع أول أجهزة اتصالات طرفية مصرية (راوتر) داعمة للإنترنت الأرضي فائق السرعة، التصميمات النهائية لها قبل نهاية العام الجاري تمهيدًا لاطلاق التصنيع وطرحه في السوق المحلي خلال عام 2025.

وأضاف الظاهر أن "إيتيدا" كانت قد أطلقت مبادرة مع الشركة المصرية للاتصالات العام الماضي، لتشجيع الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات علي تصنيع أول راوتر في مصر، وتم الترسية علي 3 شركات مصرية، تعمل حاليا علي التنفيذ والتصميم.

وأكد اهتمام الدولة المصرية بصناعة التعهيد وتشجيعها التي تدعم بدورها خلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلي أن العام الماضي شهد جذب نحو 44 شركة بعضها شركات جديدة وبعضها ممن يرغب التوسع في مجال التعهيد بمصر، وتم توفير نحو 17 ألف فرصة عمل للشباب.

نوه إلى أنه تم تنظيم ملتقيان توظيف العام الماضي، حيث تم طرح 4 آلاف فرصة عمل من 125 شركة ومن المستهدف زيادة هذه الملتقيات، لاسيما في المحافظات التي تشهد كثافة في شركات تكنولوجيا المعلومات.

وعن الفاتورة الإليكترونية لفت الظاهر إلي أن هناك عدة مصالح تستخدم المنظومة ومنها مصلحة الضرائب، والجمارك وإنفاذ العدالة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) للعام المالي الجديد 2024/2025.