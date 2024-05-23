الخميس 23 مايو 2024
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تاج الدين: دعم الرئيس لمشروع تصنيع مشتقات البلازما ساهم في الوصول لمراحل متقدمة منه

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مشروع تصنيع مشتقات البلازما وطني وقومي ومهم جدا واستراتيجي. 

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع وتبنيه له ومتابعته باستمرار ساهم بشكل كبير جدًا في الوصول لمراحل متقدمة منه.

كما أكد أن البلازما جزء مكون للدم والجزء الأكثر حجمًا وبها مواد أساسية يحتاجها الإنسان كما أن بعض مكوناتها حيوية، أي حافظة للحياة. 

وتابع: "مشتقات البلازما مهمة جدًا، فمنها تُصنع بعض الأدوية والمركبات الكيماوية والمركبات الحيوية التي تستخرج منها، وكنا نستوردها بملايين الدولارات كل سنة، والأهم من ذلك هو ضرورة العمل على إتاحتها إذا حدثت أي أزمة عالمية".

مشتقات البلازما تصنيع مشتقات البلازما مشروع تصنيع مشتقات البلازما محمد عوض تاج الدين صباح الخير يا مصر

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