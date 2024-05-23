الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": حوالى مليون نسمة نزحوا من مدينة رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عوض الغنام، تطورات الأوضاع في معبر رفح البري.

وكشف مراسل "إكسترا نيوز" تطورات المشهد العسكري في الحانب الآخر من المعبر قائلًا: "كان هناك قصف مستمر من المدفعية والمُسيّرات الإسرائيلية تجاه حي البرازيل وحي الشابورة".

وأضاف أنه وفقًا لوكالة "أونروا"، فإن أعداد النازحين من مدينة رفح الفلسطينية تقترب من مليون نسمة، وهو رقم قياسي، أي أكثر من ثلثي سكان هذه المدينة باتوا خارجها.

وتابع: "هناك حضور قوي للمقاومة الفلسطينية التي قتلت خلال 48 ساعة نحو 40 جنديًا إسرائيليًا، والطائرات الهليكوبتر تحمل جثث القتلى والمصابين الإسرائيليين، حيث كانت تهبط مرة كل أسبوع، أما الآن فتهبط في اليوم مرتين أو 3 مرات، وهذا يدلل على تزايد أعداد القتلى من الجيش الإسرائيلي".

اكسترا نيوز معبر رفح معبر رفح البري الجيش الإسرائيلي رفح الفلسطينية

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