خبير: الموقف المصرى الصلب ضد تصفية القضية الفلسطينية سبب الافتراءات الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر تتعرض منذ أحداث السابع من أكتوبر، لمزاعم وادعاءات وافتراءات باطلة من الجانب الإسرائيلي مفسرًا ذلك بأن حكومة الحرب الإسرائيلية كانت تريد أن تتخذ من 7 أكتوبر ذريعة لتصفية القضية الفلسطينية عبر استراتيجية الجحيم، وبالتالي، إنهاء ما يسمى المسألة الفلسطينية.

وأضاف "أحمد" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يريد تقويض أي مقومات للقضية الفلسطينية، ولكن الجانب المصري كانت حائط صد ضد مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق العمل على تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه.

كما أكد أن مصر أدركت منذ اليوم الأول أن إسرائيل تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى سياسة الانتقام الجماعي، مشيرًا إلى أن مصر وضعت خطوطًا حمراء و"لاءات" حاسمة وهي لا لتهجير الفلسطينيين، ولا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، مشددًا على أن هذا الموقف المصري الصلب يفسر الافتراءات المتكررة منذ السابع من أكتوبر.