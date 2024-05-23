الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

قبل سفر الساحل.. 8 نصائح مهمة للتخلص من دهون البطن العنيدة

دهون البطن العنيدة
دهون البطن العنيدة

يعد التخلص من دهون منطقة البطن العنيدة يتطلب الجمع بين النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية والتغييرات في نمط الحياة. إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك، كما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

نصائح للتخلص من دهون منطقة البطن


1- اتباع نظام غذائي متوازن:

 تقليل السعرات الحرارية: يجب تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا لتفقد الوزن. يمكن تحقيق ذلك بتناول كميات أقل من الطعام أو اختيار أطعمة تحتوي على سعرات حرارية أقل.

2- تناول الألياف:

 الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة تساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول وتساعد في الهضم.

3- تقليل السكريات والدهون المشبعة:

 تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والأطعمة المقلية.
 

4- ممارسة التمارين الرياضية:

مثل التمارين الهوائية (الكارديو)، المشي السريع، الجري، ركوب الدراجة، والسباحة تساعد في حرق الدهون في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك منطقة البطن.

تمارين القوة: تساعد في بناء العضلات وزيادة معدل الأيض، مما يسهم في حرق الدهون. من أمثلة هذه التمارين: رفع الأثقال، تمارين المقاومة باستخدام أشرطة المقاومة.

5- تمارين البطن: 

تمارين مثل الجرش (crunches)، البلانك (planks) والتمارين الموجهة لعضلات البطن يمكن أن تساعد في تقوية هذه العضلات وشدها. 

6- النوم الجيد:

 الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد (حوالي 7-8 ساعات ليلًا) يساعد في تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية ويقلل من الشعور بالجوع.

7- تقليل التوتر:

 التوتر يمكن أن يؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يساهم في تخزين الدهون في منطقة البطن. ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، اليوغا، وتمارين التنفس يمكن أن تكون مفيدة.

8- شرب الماء بكثرة: 

شرب كمية كافية من الماء يساعد في تحسين عملية الأيض ويقلل من الشهية.

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