براءة السكرتيرة المتهمة بالاشتراك مع طبيب شهير في إجهاض سيدات بالجيزة

قضت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، اليوم الخميس، ببراءة "بثينة. ع" المتهمة بالاشتراك مع طبيب نساء شهير في إدارته وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض في الجيزة، من التهمة المنسوبة إليها.

براءة السكرتيرة المتهمة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين وهم: "صبحي.ع"، 74 سنة، طبيب نساء وتوليد، و"نورا.أ"، 18 سنة، طالبة، و"سمر.ج"، 37 سنة، عاطلة، و"محمود.أ" 25 سنة، عاطل، تهمة تحويل عيادة إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول حال كونه طبيبًا حول عيادته إلي وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وقالت السكرتيرة أمام جهات التحقيق: الدكتور هو صاحب العيادة وأنا شغالة في سكرتيرة للمكتب، بقطع التذاكر، واللي حصل إن نورا دي كان ليها معاد كشف عندنا، وقطعت كشف مستعجل وبعد كده دخلت عند الدكتور ولما دخلت عند الدكتور خرجت كان عليها دم ولقيت الدكتور بيقولي دي هتنزل تحت في الدور الأرضي بسرعة، وقالي نزليها تحت وخليها تستناني تحت عقبال ما أنزلها.