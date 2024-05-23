الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة السكرتيرة المتهمة بالاشتراك مع طبيب شهير في إجهاض سيدات بالجيزة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، اليوم الخميس، ببراءة "بثينة. ع" المتهمة بالاشتراك مع طبيب نساء شهير في إدارته وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض في الجيزة، من التهمة المنسوبة إليها.

براءة السكرتيرة المتهمة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين وهم: "صبحي.ع"، 74 سنة، طبيب نساء وتوليد، و"نورا.أ"، 18 سنة، طالبة، و"سمر.ج"، 37 سنة، عاطلة، و"محمود.أ" 25 سنة، عاطل، تهمة تحويل عيادة إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول حال كونه طبيبًا حول عيادته إلي وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وقالت السكرتيرة أمام جهات التحقيق: الدكتور هو صاحب العيادة وأنا شغالة في سكرتيرة للمكتب، بقطع التذاكر، واللي حصل إن نورا دي كان ليها معاد كشف عندنا، وقطعت كشف مستعجل وبعد كده دخلت عند الدكتور ولما دخلت عند الدكتور خرجت كان عليها دم ولقيت الدكتور بيقولي دي هتنزل تحت في الدور الأرضي بسرعة، وقالي نزليها تحت وخليها تستناني تحت عقبال ما أنزلها.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حكم محكمة التحريات قضية طبيب الإجهاض الجيزة

مواد متعلقة

محكمة جنح مستأنف الإسكندرية تؤيد إلغاء تراخيص مركز طبي

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح