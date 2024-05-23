"بلينكن" و"تشيسيكيدى" يبحثان هاتفيًا الوضع الإنسانى شرق الكونغو الديمقراطية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الوضع الإنساني المتردي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الخميس، أن هذه المباحثات جاءت خلال مكالمة هاتفية، والتي ركزت بشكل خاص على الحاجة إلى معالجة التقارير المثيرة للقلق حول الاستغلال الجنسي للأشخاص المستضعفين حول مدينة جوما شرق البلاد.

وأدان بلينكن الهجوم على القادة السياسيين والمؤسسات في حي جومبي، وعرض دعم الولايات المتحدة للتحقيق الذي تجريه الحكومة للوقوف على ملابسات هذا الهجوم.

وناقش الجانبان الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير لاستعادة السلام والاستقرار، بما في ذلك دعم عملية لواندا.