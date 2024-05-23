الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرملين: الوضع فى بحر البلطيق يتطلب من روسيا ضمان أمنها

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، إن مستوى المواجهة في منطقة البلطيق؛ يتطلب من روسيا اتخاذ خطوات لضمان أمنها.

وأضاف بيسكوف - ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي خلفية سياسية في تصريحات وزارة الدفاع أو هذا الإجراء المضاد - "لا يوجد شيء سياسي هنا، على الرغم من أن الوضع السياسي تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين، يمكنك أن ترى كيف تتصاعد التوترات، ومستوى المواجهة، خاصة في منطقة البلطيق، وهذا بالطبع يتطلب خطوات مناسبة من إداراتنا المعنية لضمان أمننا".

وكان مصدر دبلوماسي عسكري قد أفاد - في وقت سابق - بأن روسيا ليس لديها أي نوايا لمراجعة خط حدود الدولة والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري في بحر البلطيق، مضيفا أنه لم تكن هناك أي نية لمراجعة عرض المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري قبالة ساحل البر الرئيسي وخط حدود الدولة الروسية في بحر البلطيق"

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