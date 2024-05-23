الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ جنوب سيناء يكرم صحفية "الدستور" أميرة العنانى

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جريدة "الدستور" والزميلة أميرة العناني، رئيس القسم الديني؛ نظرًا لتميزها في تغطية فعاليات مسابقة نوابغ القرآن الكريم في المحافظة، وإجراء حوارات مع المتسابقين وتصوير مقاطع الفيديو لفعاليات المسابقة.

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محافظ جنوب سيناء يكرم " الدستور" والزميلة أميرة العناني 

وفي السياق ذاته، هنأ وزير الأوقاف، محافظ جنوب سيناء، بالنجاح المبهر الذي حققته مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء في مرحلتها الأولى، والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 أبريل 2024م.

واتفق وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، على انطلاق المرحلة الثانية الدولية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء يوم الخميس 25 يوليو 2024م بمدينة شرم الشيخ، وستتضمن المسابقة زيارة لجبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أميرة العناني رئيس القسم الديني نوابغ القرآن الكريم مسابقة نوابغ القرآن الكريم

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