الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

الغبارى لـ"الشاهد": حسنى مبارك رفض المقترح الإسرائيلى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الغباري

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب هي أداة من أدوات السياسة لتنفيذ الأهداف.

وأضاف "الغباري" خلال حواره لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “حسني مبارك رفض المقترح الإسرائيلي لتوطين الفلسطينيين في جزء من سيناء من خلال تبادل الأراضي”.

وتابع: “مصر كانت أمام خطة مهمة للقضاء على الإرهاب في سيناء في سنوات ما بعد ثورة يناير، لأنه كان هدفا استراتيجيا للدولة المصرية”.

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