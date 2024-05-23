الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هالة كمال: مذكرات جين المقدسي كشفت جوانب من تاريخ مصر المعاصر

جين مقدسي
جين مقدسي

أقيمت مساء اليوم ، ندوة مناقشة كتاب "جدتي وأمي وأنا " الصادر عن المركز القومي للترجمة، للكاتبة جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال، وذلك بحضور الكاتبة جين مقدسي، الناقدة والأكاديمية الدكتور فريال غزول، وبحضور المترجمة الدكتور هالة كمال. وذلك بمؤسسة  المرأة والذاكرة.

تفاصيل عن حياة الشوام في مصر

قالت المترجمة والأكاديمية الدكتورة هالة كمال: كشفت لي مذكرات جين سعيد جوانب من تاريخ مصر المعاصر لم يكن  لي به علم بعيدا عن السرديات الرسمية،  فقد رأيت من خلال تجربة هيلدا الحياة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين تفاصيل عن حياة الشوام في مصر، جنبا الى جنب مع ملامح حياة المصريين والمصريات، والتنويعة الثقافية التي كانت من أهم سمات المجتمع المصري والمصريات.

 التنويعة الثقافية التي رصدها الكتاب كانت من أهم سمات المجتمع  المصري

وأشارت كمال الى التنويعة الثقافية التي رصدها الكتاب والتي كانت من أهم سمات المجتمع  المصري حتى منتصف القرن الماضي، ولفتت الى انها عايشت مع جين على صفحات المذكرات  رؤيتها لأحداث كبرى مرت بها مصر، مثل حرب فلسطين  وحريق القاهرة وثورة 1952 والعدوان الثلاثي وحرب السويس وتأميم قناة السويس ثم جلاء الانجليز، وسياسة التأميم التي انتهجها عبد الناصر، بما لكل منها ارتباط بالقضية الفلسطينية والوجود العربي والأجنبي في مصر.

 

txt

الأحد.. مناقشة "احتمالات لا نهائية للغياب" لـ آية طنطاوي

يذكر أن كتاب "جدتي وأمي وأنا.. مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات"، كان قد صدر عن المجلس القومي للترجمة العام المنصرم 2023، بترجمة أنجزتها هالة كمال

جين  المقدسي 

يذكر أن  كانت قد ولدت جين المقدسي في عام 1940، ونشأت في القاهرة ــ بصحبة أسرتها وشقيقها إدوارد سعيد ــ حيث أنهت تعليمها الثانوي في عام 1957، قبل أن تستكمل دراستها الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيش منذ سنوات طويلة في العاصمة اللبنانية بيروت.

عملت جين المقدسي بتدريس اللغة والأدب الإنجليزي والعلوم الإنسانية في كلية بيروت الجامعية ــ الجامعة اللبنانية الأمريكية حاليا ــ حيث كانت لها أيضا أنشطة في الحياة الموسيقية والمسرحية الجامعية.

صدر لجين المقدسي في العام 1990 كتابها المعنون بـ “شتات بيروت.. مذكرات الحرب”، عن دار بيرسيا في نيويورك باللغة الإنجليزية، ثم صدر في طبعة عربية عن دار الساقي في بيروت عام 2009.

أما كتابها “جدتي وأمي وأنا.. مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات”، فهو كتابها الثاني، وقد صدر في طبعته الأولي عن دار الساقي في لندن عام 2005.

WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.27.31 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.27.31 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.27.31 PM
WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.27.31 PM
WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.27.30 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.27.30 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.27.30 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.27.30 PM (1)
ندوة مناقشة كتاب جدتي وأمي وأنا المركز القومي للترحمة للكاتبة جين سعيد ر فريال غزول ة الدكتور هالة كمال مؤسسة المرأة والذاكرة

الأكثر قراءة

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

آخر تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون.. قصر العائلة الملكية يفجر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)