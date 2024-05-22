الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نعمل لدعم قطاع السياحة المصرى المتميز

السفيرة هيرو مصطفى
السفيرة هيرو مصطفى غارغ

أكدت السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن بلادها تعمل على دعم قطاع السياحة المصري المتميز.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة العيد الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة؛ حيث تم توقيع إعلان الاستقلال في عام 1776.

وقالت: “نعمل معًا لمواصلة دعم قطاع السياحة المصري المتميز، في العام الماضي.. افتتحنا بفخر مركز الزوار الجديد في ضريح الإمام الشافعي في مدينة الموتى، وهو أحدث استثماراتنا التي بلغت 100 مليون دولار في الشراكات القوية للحفاظ على المواقع الشهيرة مثل معابد الأقصر وأبو الهول وGiza Plateau، وباب زويلة وهذا يعد عدد قليل من الوجهات الشهيرة التي يحتفل بها ملايين الزوار كل عام”.

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