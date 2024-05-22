"الكونتينر": "موبل الشرق" اسم مميز فى صناعة الكراسى الخشبية

قال الفنان أحمد داود، إن مصنع موبل الشرق يعتبر تاريخًا كبيرًا، وتدريجيًا موديلات الكراسي بدأت تكثر وتتطور، وفتحت لنفسها أسواقًا كثيرة داخل وخارج مصر، لافتًا إلى أن المنتجات مختلفة لكن بها أشياء مشتركة مثل الجودة والمتانة والتصميم الجيد.

من جانبه، قال المهندس علي حلمي عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة مصنع موبل الشرق خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر" المذاع عبر قناة dmc: "كان والدي يصنع هذه الكراسي في شبرا، وكان ينتج في اليوم من حوالي 3 إلى 10 كراسي في اليوم وعندما طلبت وزارة المعارف 100 كرسي في ذلك التوقيت، فتح مصنعًا في إمبابة وكان على مساحة خمسة أفدنة، وقام بتصنيع الكراسي فيه وقد كانوا موديلين منتشرين وقتها، وتم تأميم المصنع في 21 مارس عام 1964، وفتح والدي مصنعًا آخر في الأميرية، على مساحة ألفي متر، وكان يتم إنتاج الكراسي بموديلات مختلفة، كما كان يوجد تصدير لروسيا، حيث كانوا يحصلون على انتاج السنة بأكملها"، مشيرًا إلى أن سعر الكرسي كان يبلغ 135 قرشًا.