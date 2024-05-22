الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رشوان: التهرب من وقف إطلاق النار بغزة يضمن مصالح سياسية شخصية لبعض الأطراف

ضياء رشوان 
ضياء رشوان 

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لاحظت مؤخرا قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء القطري تارة ثم المصري تارة أخرى.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيه الاتهامات للوسطاء يهدف إلى التهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن التهرب من وقف إطلاق النار يضمن مصالح سياسية شخصية لبعض الأطراف ومحاولاتها مواجهة أزمات داخلية تمر بها.

وأوضح رشوان أن ممارسة مصر لدور الوساطة جاءت بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، متابعًا: "إسرائيل وأمريكا طلبت وساطة مصر نتيجة لإدراكهما مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات".

وأكد أن ما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري ليس سوى محاولة لعقاب مصر على مواقفها الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

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